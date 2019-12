Venäläismuseo twiittasi lisää talvisodasta – ei korjaa edelleenkään Mainilan laukausten ampujaa puna-armeijaksi

Venäjän valtiollinen Voitonmuseo on julkaissut uuden twiitin, jossa se selvittää aiemmasta talvisota-twiitistään noussutta kohua.

Museo antaa ymmärtää, että heidän ensimmäinen twiittinsä on tulkittu väärin Suomessa.

– Kyseisessä twiitissä me emme totea, että sodan SYYNÄ oli alueiden ampuminen. Me kerromme, että se toimi AIHEENA. Kyseisellä twiitillä on toteutuneen historiallisen tapahtuman informatiivinen luonne ja se perustuu Neuvostoliiton hallituksen 26. marraskuuta 1939 antamaan protestinoottiin, Voitonmuseo kirjoittaa 5. joulukuuta julkaisemassaan uudessa Twitter-viestissä.