Sudanin pääministeri vieraili Yhdysvalloissa – keskustelut terrorismilistalta poistamiseksi etenivät

Pääministerinä elokuussa aloittanut Abdalla Hamdok on ollut tällä viikolla historiallisella vierailulla Yhdysvalloissa ensimmäisenä Sudanin johtajana sitten vuoden 1985. Sudan on parhaillaan siirtymässä sotilashallinnosta demokratiaan.

Yhdysvaltain viranomaiset ovat osoittanut tukensa Hamdokille mutta sanoneet, että poistaminen terrorismilistalta on kuukausia kestävä prosessi. Niin kauan kuin Sudan on terrorismilistalla, maan on vaikea houkutella esimerkiksi ulkomaisia sijoittajia.