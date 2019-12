Huhut valkoisella pakettiautolla liikkuvista sieppaajista herättivät pelkoa Yhdysvalloissa – pormestari varoitti vaarasta televisiossa

Huhut valkoisilla pakettiautoilla ajelevista, naisia kidnappaavista miehistä ovat herättäneet kauhua Yhdysvalloissa. Viime viikkojen aikana Facebookissa on kiertänyt useita päivityksiä, joissa on varoitettu valkoisista pakettiautoista, CNN uutisoi.

– Olemme saaneet ilmoituksia valkoisesta pakettiautosta, josta on yritetty kaapata nuoria tyttöjä ihmiskauppaa ja elinkauppaa varten. Meidän täytyy todella olla varovaisia, koska niin paljon pahoja asioita tapahtuu ei pelkästään Baltimoressa vaan muualla maassa, Young sanoi WBAL:n haastattelussa.

– En, se on ympäri Facebookia. Poliisit ovat tietoisia siitä, koska siitä on tehty ilmoituksia.

Erikoista kuitenkin tapauksessa on, ettei poliisi ole saanut rikosilmoituksia kidnappauksiin tai sieppausyrityksiin liittyvistä valkoisista pakettiautoista.

Facebookin faktantarkistajat totesivat, että ilmoitukset olivat vääriä. Sen lisäksi, ettei rikosilmoituksia ole tehty, esimerkiksi rakentajien todettiin usein lukitsevan pakettiauton ovet vielä ulkopuolelta, jos he säilyttivät autossaan kalliita työkaluja.

– Päivitykset, joissa on tämä väite, on luokiteltu vääriksi palkkaamiemme faktantarkistajien toimesta ja olemme dramaattisesti vähentäneet niiden jakelua, Facebookin edustaja sanoi New York Postin mukaan.