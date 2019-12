Keskosvauva haudattiin elävältä Intiassa – toipui täysin parissa kuukaudessa

Nyt vauvan paino on noussut. Hän pystyy hengittämään normaalisti ja verihiutaleiden taso on palannut normaaliksi, lastenlääkäri Ravi Khanna kertoo BBC:lle.

Ei ole tietoa, kuinka kauan tyttö oli haudattuna maan alle. Lääkäri Khannan mukaan on mahdollista, että hän on ollut maan alla jopa 3–4 päivää ja selvinnyt oman ruskean rasvansa ansiosta. Vauvoilla on syntyessään rasvaa vatsassaan, reisissään ja poskissaan ja he pystyvät selviytymään sen ansiosta hätätilanteessa jonkin aikaa.