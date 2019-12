Trumpin syytteistä ilmoittanut Nancy Pelosi tuohtui toimittajalle – ”Älä pelleile kanssani”

– Mielestäni presidentti on pelkuri siinä, mitä tulee aseväkivaltaa pelkäävien lastemme auttamiseen. Pidän häntä julmana, kun hän ei auta ”unelmoijiamme”, joista olemme hyvin ylpeitä. Mielestäni hän kieltäytyy tunnustamasta ilmastokriisin olemassaoloa. Näissä asioissa on kuitenkin kyse vaaleista. Tässä on kyse Yhdysvaltain perustuslaista ja faktoista, jotka johtavat siihen, että presidentti on rikkonut virkavalaansa, Pelosi sanoi.