Tyynenmeren saarivaltio Samoa on käytännössä suljettu kahden päivän ajan tuhkarokkoepidemian nujertamiseksi ennennäkemättömän rokotuskampanjan avulla. Viime lokakuussa puhjenneessa epidemiassa 62 samoalaista on kuollut tuhkarokkoon. Kuolleista 54 on 4-vuotiaita tai nuorempia lapsia.

Samoan pääkaupungissa Apiassa toimivassa hautauspalveluyrityksessä lasten arkut ovat loppuneet, Mereane Apulu kertoo Stuff.co.nz-sivustolle, että arkkuja on tilattava lisää Yhdysvalloista.

– Tämä on hyvin surullista. Kun tuhkarokkoepidemia alkoi, laitoin kaikki lapseni samaan huoneeseen enkä päästänyt heitä ulos. Haluan vain pitää heidät turvassa, Apulu sanoi.

Samoa on muun muassa sulkenut koulut ja määrännyt yritykset pitämään ovensa kiinni. Myös lauttaliikenne on keskeytetty.

Toisen hautausyrityksen johtaja Tofilau Henry Papalii-Bourke kertoo, että lapsia haudataan nyt ilmaiseksi.

– Olemme tarjonneet tämän palvelun ilmaiseksi pienimmille. Se on jotain, mitä kukaan vanhempi ei haluaisi tehdä. Olemme tottuneet luopumaan vanhemmista ihmisistä, jotka ovat eläneet täyden elämän, mutta lasten kohdalla perheet kohtaavat erilaisia tunteita. Sitä varten ei ole valmistautunut, he ovat vasta tutustumassa vauvoihinsa ja sitten tämä. Se ei ole oikein.

Rokotusvastaisuutta syytetään tappavasta epidemiasta.

Tyynellä valtamerellä sijaitseva saarivaltio Samoa tunnetaan valkoisista hiekkarannoista, sademetsästä, vesiputouksista ja koralliriutoista. Saarelle tehdään pakettimatkoja, mutta turistirysäksi ei vajaan 200 000 asukkaan saarta voi nimittää.

Tuhkarokkoepidemian myötä kadut ovat kuitenkin entistä hiljaisempia. Kotien edessä roikkuu punaisia kankaita tai punaisia lippuja sen merkiksi, että taloon kaivataan rokotuksia.

Samoan hallituksen mukaan yli 4 000 ihmistä on epidemian aikana sairastunut tuhkarokkoon ja 172 ihmistä on sairaalahoidossa. Heistä 19 on lapsia, jotka ovat kriittisessä tilassa.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan alle 30 prosenttia samoalaisista vastasyntyneistä sai viime vuonna rokotuksen.

Sekä WHO että YK:n lastenjärjestö Unicef ovat syyttäneet epidemiasta rokotevastaisuutta. Unicefin alue-edustaja Sheldon Yett totesi, että ”erittäin vastuuttoman” aineiston jakaminen sosiaalisessa mediassa oli kannustanut rokotevastaisuuteen ja pahentanut tuhkarokkoepidemiaa. Monet aktivisteista ovat Yettin mukaan esimerkiksi Yhdysvalloista ja Australiasta.

– On selvää, että on olemassa äänekkäitä ihmisiä sosiaalisessa mediassa ja he esittävät erittäin vääriä väitteitä rokotteista.

Samoa Observerin mukaan saarivaltion vaikutusvaltaisimpiin rokotevastaisuutta edistäneisiin aktivisteihin kuuluva Edwin Tamasese pidätettiin torstaina. Tamasese oli muun muassa väittänyt A- ja D-vitamiinien olevan vaihtoehto tuhkarokkorokotteelle ja kutsunut massarokotuksia ”verilöylyksi”.

Yettin mukaan rokotevastaisuuden taustalla on viime vuonna sattunut tapaus, jossa kaksi vauvaa kuoli saatuaan tuhkarokkorokotuksen. Tutkinnassa kävi kuitenkin ilmi, että sairaanhoitajat olivat sekoittaneet rokotuksen nukutuslääkkeen kanssa eikä veden, kuten olisi pitänyt tehdä.

Samoalla käynnissä oleva rokotuskampanja on massiivinen.

Hautausyrityksen johtaja Papalii-Bourke syytti epidemiasta myös köyhyyttä. Miehen mukaan monet perheet eivät ole aiemmin halunneet käyttää vähäisiä rahojaan siihen, että menisivät rokotettavaksi.

– Monet perheistä ovat kotoisin maaseudun kylistä eikä heillä ole paljon rahaa matkustaakseen kaupunkiin.

Samoan koulut ovat olleet suljettuina jo marraskuun puolivälistä lähtien. Nyt ihmisiä on käsketty pysymään kodeissaan, yrityksiä on määrätty pitämään ovensa kiinni torstain ja perjantain ajan. Lisäksi lauttaliikenne on pysäytetty ja autolla liikkumista on kehotettu välttämään.