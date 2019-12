Suurlakot lamauttamassa Ranskan tänään: julkinen liikenne tökkii, mielenosoituksia luvassa – vaikuttaa lentoihin myös Suomessa

Kaaos uhkaa tänään Ranskaa, kun lukuisten alojen työntekijät jäävät kotiin vastustamaan presidentti Emmanuel Macronin eläkeuudistusta. Myös töihin mielivillä on ongelma, sillä massiiviset lakot seisauttavat suuren osan julkisesta liikenteestä. Lähes kaikki nopeat junayhteydet on peruttu, ja Pariisin metro seisoo muutamia yksittäisiä linjoja lukuun ottamatta. Satoja lentoja on peruttu.