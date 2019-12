Volker on aiemmin puhunut Yhdysvaltain EU-suurlähettilään Gordon Sondlandin kanssa, joka puolestaan on kertonut puhuneensa Trumpin kanssa. Sondland on tapahtumissa keskeinen, koska hän on tehnyt yhteistyötä Biden-syytöksiä esittävän Trumpin asianajajan Rudy Giulianin kanssa. Viittauksella vuoteen 2016 tarkoitetaan salaliittoteoriaa, että ukrainalaiset sekaantuivat Yhdysvaltain viime presidentinvaaleihin.