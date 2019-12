Ruotsissa maltillisen kokoomuksen ja ruotsidemokraattien puheenjohtajat istuivat neuvottelupöytään

– Meillä on sama lähtökohta kriminaalipolitiikassa, energiapolitiikassa eikä vähiten maahanmuuttopolitiikassa, jossa maltillinen kokoomus on lähentynyt meitä hyvin paljon. Näin ollen on luonnollista, että me keskustelemme keskenämme siitä, kuinka voimme tehdä käytännön yhteistyötä valtiopäivillä.