Kommentti: Kuinka herättää aivokuollut? Natolla on sisäisiä vaivoja, joihin tarvittaisiin hyviä lääkkeitä

Keskinäisestä nokittelusta huolimatta juhlakokous päättyi huippujohtajien hymyyn, selkään taputteluun ja kauniisti muotoiltuun yhteiseen julistukseen, mutta kulissin takana on syvää erimielisyyttä. Jos Naton vahvimman jäsenmaan johtaja on muiden pilkan kohteena, ei järjestöllä kovin hyvin mene.

Kiinan kova kiinnostus Afrikkaan ja Arktiselle alueelle on tosiasia. Myös Naton on otettava se huomioon. Ehkäpä Kiinasta tulee se liima, joka yhdistää Natoa ja pakottaa sen tiivistämään rivejään.

Analyysin voi aloittaa toteamalla, että monenkeskinen, sopimuksiin perustuva järjestelmä on kriisissä. Suurvaltojen sitoutuminen kansainväliseen sopimusjärjestelmään heikkenee, ja ne haluavat yhä enemmän omaa tilaa toimia – joutumatta käymään tuskastuttavia neuvotteluja eripuraisten ja epämieluisten kumppanien kanssa. Nato on tästä vain yksi esimerkki.

Ukrainan kriisin puhjettua EU on ryhtynyt tiivistämään puolustusyhteistyötään, ja Suomi on tässä kehityksessä kiinteästi mukana. Euroopan puolustus on kuitenkin yhä edelleen pitkälti yhtä kuin Nato, jolla on juuri tätä tarkoitusta varten rakennetut komento- ynnä muut järjestelmät. Ja Natolla on yhä vielä takanaan Yhdysvaltain voima.