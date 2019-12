Huumekuolemat ja itsemurhat ovat hälyttävässä kasvussa Yhdysvalloissa – elinajanodote laski jo kolmatta vuotta peräkkäin

Presidentti Donald Trump tietää, että Suomessa on ihmisen hyvä olla.

– Suomi on onnellinen maa ja sillä on onnellinen johtaja, Trump sanoi presidentti Sauli Niinistölle lokakuun alussa Valkoisessa talossa.

Onko Yhdysvalloissa hyvä olla? Viime viikolla Yhdysvaltain lääketieteellisen seuran verkkolehti JAMA julkaisi sairauksien valvonnasta ja ehkäisystä vastaavan viraston CDC:n dataan perustuvan tutkimuksen, jonka mukaan väestön keskimääräinen elinajanodote on laskenut Yhdysvalloissa jo kolmatta vuotta peräkkäin. Lasku on pisin perättäinen sitten vuosien 1915–1918. Se kuulostaa uskomattomalta, sillä reilut sata vuotta sitten maailmalla riehuivat sekä ensimmäinen maailmansota että erittäin tappava influenssapandemia: espanjantauti.

Elinajanodote on kuin pulssi kansakunnan valtimolla. Tämä lahjomaton tilasto kertoo hyvinvoinnista – terveydestä, sairaudesta ja kuolemasta.

Yhdysvalloissa on onnistuttu vähentämään kolmen suuren tappajan aiheuttamia kuolemia: syöpäsairauksien, sydäntautien ja aivohalvausten. Tilastoja synkentävät kuitenkin huumeet, alkoholi, itsemurhat ja Alzheimerin tauti, tutkimus kertoo.

Vuonna 2017 syntyneen vauvan keskimääräinen elinajanodote oli koko väestössä 78,6 vuotta. Tyttövauvoilla elinajanodote oli 81,1 vuotta, pojilla 76,1 vuotta. Suomessa vastasyntyneiden elinajanodote oli tytöillä 84,3 vuotta ja pojilla 78,9 vuotta – tämä tilasto on viime vuodelta.

Tutkimusjakso ulottui vuodesta 1999 aina vuoteen 2017 saakka. Kuolleisuus lisääntyi eniten, kuusi prosenttia, aikuisväestön ikäryhmässä 25–64 vuotta. Itsemurhien määrä on samassa ikäryhmässä kasvanut 38,3 prosenttia, kuolemaan johtaneiden huumeyliannostusten määrä peräti 386,5 prosenttia ja ylilihavuuden aiheuttamien kuolemien määrä 114 prosenttia.

Kuolleisuuslukujen kasvu on järkyttänyt asiantuntijoita.

– Elinajanodote on tuokiokuva kansakunnan kokonaisterveydestä. Nämä pysäyttävät tilastot soittavat hälytyskelloja siitä, että me menetämme liian paljon amerikkalaisia liian aikaisin ja liian usein tilanteissa, jotka olisivat estettävissä.

Syitä huonolle kehitykselle on jo löytynyt. Yksi niistä on synteettisten opioidien käytön nopea kasvu: laittomilla markkinoilla leviävän fentanyylin ja laillisesti hankittujen kipulääkkeiden. Näiden morfiinia paljon voimakkaampien aineiden yliannostuksilla on suora linkki itsemurhakuolleisuuteen.