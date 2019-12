Kim Jong-un karautti taas valkoisella hevosella pyhälle vuorelle – propagandakuvilla iskostetaan ”vallankumouksellinen henki” kansalaisiin

Keskiviikkona Pohjois-Korea ilmoitti myös, että hallitsevan työväenpuolueen johtajat tapaavat poikkeuksellisesti myöhemmin joulukuussa.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ratsasti valkoisella hevosella Pohjois-Koreassa pyhälle Paektu-vuorelle yhdessä vaimonsa Ri Sol-jun ja useiden virkamiesten kanssa, AFP uutisoi.

Kim vieraili Paektulla jo toista kertaa kahden kuukauden sisällä. Valtiollisen uutistoimisto KCNA:n mukaan vierailun tarkoituksena oli iskostaa ”vallankumouksellinen henki” ihmisiin, Reuters kertoo. Vierailun tarkasta ajankohdasta ei ole varmuutta, mutta valokuvat vuorelta julkaistiin tiistaina.

Edellisen kerran Pohjois-Korean johtaja vieraili vuorella lokakuun puolivälissä. Molemmista vierailuista on julkaistu runsaasti propagandakuvia, joissa Kim ratsastaa hevosellaan lumisissa maisemissa.

Pohjois-Korean valtiollinen media julkaisi tämän kuvan tiistaina. Kuvassa vasemmalla Kim Jong-un, hänen takanaan johtajan vaimo Ri Sol-ju, sisko Kim Yo-jong ja virkamiehiä.

Analyytikoiden mukaan kuvien tarkoituksena on kuvastaa johtajuutta ja vallan laillisuutta. Pjongjangin propagandan mukaan Kim Jong-unin isä Kim Jong-il syntyi salaisessa leirissä Paektu-vuoren lähellä, kun tämän isä Kim Il-sung taisteli japanilaisia vastaan. Riippumattomien historioitsijoiden ja Neuvostoliiton arkistotietojen mukaan Kim Jong-il syntyi kuitenkin Venäjällä, kun hänen isänsä oli maanpaossa.

Kim Jong-un vierailee kuitenkin kerran pari vuodessa Paektu-vuorella. Vierailujen on arvioitu edeltävän suuria muutoksia politiikassa. Esimerkiksi vuonna 2013 Kim Jong-un vieraili vuorella ennen kuin teloitti setänsä. Joulukuussa 2017 Kim vieraili vuorella hieman ennen lähentymistä Yhdysvaltojen kanssa.

Lumisia maisemia lähellä Paektu-vuorta, joka sijaitsee Pohjois-Korean ja Venäjän rajan tuntumassa.

Keskiviikkona kerrottiin kommunistisen työväenpuolueen johtajien tulevasta kokouksesta.

Kim on varoittanut Yhdysvaltoja siitä, että maalla on tämän vuoden loppuun saakka aikaa tehdä myönnytyksiä ydinaseriisuntaa koskevissa neuvotteluissa Pohjois-Korean kanssa. Jos myönnytyksiä ei tehdä, Pohjois-Korea on sanonut valitsevansa ”uuden tien”.

Analyytikoiden mukaan tämä saattaa tarkoittaa paluuta mannertenvälisten ohjusten testaamiseen tai ydinkokeisiin. Yhdysvallat on vähätellyt Pohjois-Korean asettaman takarajan merkitystä. Pohjois-Korea on kuitenkin jatkanut uhoamista.

Kim Jong-un vierailee Paektu-vuorella yleensä noin kerran, pari vuodessa.

Asiantuntijoiden mukaan myös se, että Pohjois-Korean työväenpuolueen johtajat kokoontuvat myöhemmin joulukuussa viittaa siihen, että maa on tekemässä jonkin suuren päätöksen. Usein johtajat on kutsuttu koolle, kun Pohjois-Korea on ilmoittanut politiikan muutoksista.

Seoulin Yonsei-ylipoiston asiantuntijan John Deluryn mukaan tuoreet tapahtumat vihjaavat, että diplomatian aika saattaa pian olla ohi.

– Kyse ei ole tavallisesta kokouksesta, Delury arvioi.