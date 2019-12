Trump ryöpytti Macronia Nato-lausunnosta: ”Erittäin ilkeä”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pitää erittäin loukkaavana Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kommenttia siitä, että sotilasliitto Nato on ”aivokuollut”. Trump kommentoi asiaa tiedotustilaisuudessa Lontoossa Nato-kokouksen yhteydessä.

Trumpin mukaan Natolla on tärkeä tehtävä, ja Macronin kommentti sotilasliitosta on hänen mielestään erittäin loukkaava ja ilkeä. Trump huomautti myös, ettei kukaan muu tarvitse Natoa enemmän kuin Ranska. Hän totesikin, että Macronin lausunto on Ranskalle hyvin vaarallinen.