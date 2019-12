Kammuri-taifuuni riepottelee Filippiinejä pahimmillaan 65 m/s – tulvavedet jopa kattojen tasalla

Kammuri-taifuuni on riepotellut Filippiinejä kovilla tuulilla ja rankkasateilla. Sadattuhannet ihmiset ovat hakeutuneet tilapäissuojiin, ja pääkaupunki Manilan kansainvälinen lentokenttä on määrä sulkea tuulten vuoksi.

Myrsky on muun muassa repinyt rakennuksista kattoja ja rikkonut ikkunoita.

Pelastusjohtaja jatkoi, että ainakin yhdellä paikkakunnalla tulvavedet ovat nousseet kattojen tasalle. Lisäksi puita ja sähköpylväitä on kaatunut myrskyn voimasta.

Myrsky on aiheuttanut muutoksia Manilan seudulla järjestettäviin kansainvälisiin urheilukilpailuihin. Kaakkois-Aasian alueen kisat alkoivat lauantaina, ja niiden on määrä jatkua joulukuun 11. päivään saakka. Esimerkiksi purjelautailukilpailu keskeytettiin, ja triathlon-kilpailun osuuksia on järjestetty alkuperäistä ohjelmaa aiemmin.