Ulkomaat

Juutalaisviha puhuttaa taas Saksassa – Hallen synagoga-ampuminen nosti vanhat traumat pintaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Neuvostoliiton romahdus toi uudet juutalaiset Saksaan





"Äärioikeistolainen ajattelu yhdistää AfD:tä antisemitismiin"

Maastamuutto aina puheenaiheena