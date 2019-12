Intiassa raivotaan jälleen uudesta joukkoraiskauksesta – 27-vuotias eläinlääkäri löydettiin julmasti murhattuna sillan alta

Ulkomaat

Intiassa raivotaan jälleen uudesta joukkoraiskauksesta – 27-vuotias eläinlääkäri löydettiin julmasti murhattun





Mielenosoittajat vaativat poliisia luovuttamaan epäillyt









Ei juuri edistystä vuoden 2012 Delhin tapauksen jälkeen