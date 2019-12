Ulkomaat

Irakissa poliisi sai kuoleman­tuomion mielen­osoittajien tappamisesta

1.12. 13:58

Irak Yksi mielenosoittajien vaatimuksista on ollut saada väkivaltaa käyttäneet viranomaiset vastuuseen.

Irakissa poliisi on tuomittu kuolemaan mielenosoittajien tappamisesta. Kyseessä on ensimmäinen väkivaltaisiksi yltyneisiin mielenosoituksiin liittyvä kuolemantuomio.



Lisäksi tuomioistuin määräsi toisen poliisin seitsemän vuoden vankeuteen. Tuomiot tulivat poliisien osallisuudesta seitsemän mielenosoittajan kuolemaan marraskuun 2. päivänä.



Lokakuun alussa alkaneet mielenosoitukset ovat olleet Irakissa suurimmat vuosikymmeniin. Mediatietojen mukaan satoja ihmisiä on kuollut ja noin 15 000 loukkaantunut.