Hirvittävä tilanne tallentui videolle: Huvipuistolaitteen turvatoimet pettivät – ihmiset sinkoutuivat liikkuvasta laitteesta

Ulkomaat

Hirvittävä tilanne tallentui videolle: Huvipuistolaitteen turvatoimet pettivät – ihmiset sinkoutuivat liikkuva

Thaimaalaisessa huvipuistossa koettiin kauhunhetkiä, kun Disneyn Pirates Of the Caribbean-elokuvasarjan teemaa mukailleen huvipuistolaitteen turvatoimet pettivät kesken kaiken.Aluksi kaikki vaikutti sujuvan normaalisti, kunnes laitteen turvapuomi aukesi yhtäkkiä kesken vauhdikkaimman kieputuksen.Laitteen kyydissä olleista 14 ihmisestä viisi sinkoutui suoraan maahan ja he saivat lieviä vammoja.Pahemmilta vahingoilta säästyttiin kuin ihmeen kaupalla, eikä edelleen pyörivä laite osunut keneenkään maassa olevista.Loukkaantuneet ja silminnähden järkyttyneet huvipuistokävijät pääsivät pystyyn omin jaloin ja saivat ensiapua pian tapahtuneen jälkeen.Paikalliset viranomaiset määräsivät laitteen suljettavaksi ja aloittavat tutkinnan tapahtumaketjusta.