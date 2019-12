Yksi Lontoon puukkoiskijän pysäyttäneistä sivullisista oli tuomittu murhaaja – apuna myös kokki ja vapaalla ollut poliisi

Ulkomaat

Yksi Lontoon puukkoiskijän pysäyttäneistä sivullisista oli tuomittu murhaaja – apuna myös kokki ja vapaalla ol





https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006326512.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yllä olevalla videolla nähdään, kuinka ohikulkijat ja poliisi taltuttavat hyökkääjän London Bridge -sillalla. Videon sisältö saattaa järkyttää.