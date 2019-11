Ulkomaat

Maltan toimittajamurhaskandaali paisuu – pääministeri eroaa ja liikemies sai syytteen

Kaksi ministeriä ja Muscatin kansliapäällikkö erosivat

Lähteet: Muscat eroaa, kun syytteet murhasta on annettu