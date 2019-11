Ulkomaat

Haagin puukotuksesta epäilty pidätetty

Hollannin poliisi otti lauantai-iltana kiinni miehen, jonka epäillään puukottaneen kolmea alaikäistä perjantaina Haagissa. Poliisi kertoi kiinniotosta Twitterissä.Puukotuksen uhreiksi joutuivat 13-vuotias poika ja kaksi 15-vuotiasta tyttöä. Uhrit eivät tunteneet toisiaan. Kaikkia hoidettiin sairaalassa, mutta he ovat jo päässeet kotihoitoon.Poliisin mukaan kiinni otettu on 35-vuotias mies, jolla ei ole vakituista asuinpaikkaa. Kiinniotto tapahtui Haagin keskustassa.Puukotusten motiivia ei vielä tiedetä, ja aiemmin poliisi on sanonut tutkivansa useita vaihtoehtoja.Perjantaina Haagin tärkeimmällä ostosalueella tapahtuneet puukotukset aiheuttivat ihmisjoukossa paniikkia, sillä vain tunteja aiemmin Lontoossa oli tapahtunut puukotuksia, joissa kuoli kaksi ja haavoittui kolme ihmistä.