Lontoon epäillyllä hyökkääjällä aiempi tuomio ja kytköksiä terroristiryhmiin – epäilty ja kaksi uhria kuolivat, kolme sairaalassa

Lontoon epäillyllä hyökkääjällä aiempi tuomio ja kytköksiä terroristiryhmiin – epäilty ja kaksi uhria kuolivat

London Bridge -sillan hyökkäyksessä kaksi kuoli puukoniskuihin, kolme uhria on sairaalahoidossa.

Sillalla kuolonuhreja vaatinut hyökkäys myös vuonna 2017