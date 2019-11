Ulkomaat

Kuuluisa London Bridge eristettiin välikohtauksen takia – poliisi sai ilmoituksen puukotuksesta

Poliiseja ja pelastushenkilökuntaa on paikalla. Poliisin tiedotteessa sanotaan, että yksi henkilö on otettu kiinni.





