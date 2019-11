Ulkomaat

Nato leikkasi Yhdysvaltojen osuutta rahoituksestaan – puuttuvat rahat muilta jäsenmailta

On arvioitu, että päätös Yhdysvaltain maksuosuuden pienentämisestä tehtiin nyt Trumpin rauhoitteluksi ennen Naton ensi viikon Lontoon-kokousta.

Yhdysvallat

