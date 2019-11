Ulkomaat

Autoilijat joutuivat yöpymään tien päällä – ”Syklonipommi” lamauttaa kiitos­päivän liikennettä Kaliforniassa

Raju





syklonimyrsky lamauttaa liikennettä Yhdysvaltain luoteisosissa. Myrsky osui tänään vietettäväksi kiitospäiväksi, jolloin kymmenet miljoonat amerikkalaiset matkaavat tai ovat ainakin aikoneet matkata sukuloimaan.Voimakkaan lumisateen vuoksi myrskyalueella on suljettu moottoriteitä, ja satoja lentovuoroja on peruttu. Oregonin osavaltiosta Kaliforniaan johtavalla valtatiellä matkanneista osa on ilmoittanut, että heidän oli pakko yöpyä tielle jumiin jääneissä autoissaan.Sähkökatkoja on ollut liki 300 000 taloudessa viiden osavaltion alueella.Myrskyn voimakkuutta kuvaa sen saama lempinimi ”Syklonipommi”. Rajuilma on Yhdysvaltain luoteisosien voimakkain sitten vuoden 1962.Kovan tuulen vuoksi myös Yhdysvaltain itäosissa New Yorkin Manhattanilla joudutaan järjestämään kiitospäivän paraati ilman jättikokoisia ilmapalloja.Sykloni on voimakas matalapaine, jonka ympärillä ilma virtaa pohjoisella pallonpuoliskolla vastapäivään ja eteläisellä pallonpuoliskolla myötäpäivään.