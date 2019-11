Ulkomaat

Pohjois-Korea laukaisi ”tunnistamattoman ammuksen” – oletetaan tehneen ohjus­kokeen

Juuri nyt

Pohjois-Korea

on laukaissut tunnistamattoman ammuksen, ilmoittaa Etelä-Korea. Ensiarvioiden mukaan kyseessä on todennäköisesti uusi ohjuskoe.Asiasta tiedottanut Etelä-Korean sotilasjohto ei kuitenkaan antanut heti tarkempia tietoja havaitusta laukaisusta.Tätä ennen Pohjois-Korea oli ampunut ohjuksia Japaninmereen lokakuun lopulla.Pohjois-Korean ja Yhdysvaltain väliset neuvottelut ydinaseriisunnasta ovat olleet jumissa. Ydinaseneuvottelut Pohjois-Korean ja Yhdysvaltojen välillä Tukholmassa katkesivat lokakuun alussa tuloksettomina.Pohjois-Korean mukaan neuvottelujen katkeaminen on kokonaan Yhdysvaltojen syy, koska se ei tuonut mitään uutta neuvottelupöytään. Yhdysvaltojen mukaan neuvottelut olivat sitä vastoin sujuneet hyvin.