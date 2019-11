Ulkomaat

Irakissa poliisit ampuivat ainakin 8 mielenosoittajaa

28.11. 9:43

Irak Lisäksi poliisin luodeista on haavoittunut kymmeniä.

Irakissa poliisit ovat ampuneet ainakin kahdeksan mielenosoittajaa, minkä lisäksi noin 50 ihmistä on haavoittunut. Poliisi avasi tulen aamulla alkaessaan vallata mielenosoittajien hallussa olleita siltoja Irakin eteläosan Nasiriyahissa.



Irakin eri osissa on vaadittu mielenosoituksissa maan johdon eroa. Protestoijat vastustavat korruptiota ja työttömyyttä.



Lokakuussa alkaneissa mielenosoituksissa on kuollut arviolta 350 ihmistä ja tuhansia on loukkaantunut.



Irakin hallitus on päättänyt perustaa levottomuuksien vuoksi sotilaista ”kriisijoukot”, joita johtaa siviilikuvernööri.