Ulkomaat

18-vuotias mallikaunotar syöksyi 20. kerroksesta alastomana kuolemaan Malesiassa – poliisi käynnisti murha­tut

Hollantilaismalli Ivana Smit löytyi joulukuussa 2017 kuolleena Malesian pääkaupungista Kuala Lumpurista. Nyt tapauksen tutkinta on käynnistetty uudelleen.

Keskiviikkona,