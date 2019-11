Ulkomaat

Hongkongin poliisi eteni mielenosoittajista tyhjentyneelle yliopistolle

28.11. 4:48

Hongkong Kampuselta poistetaan muun muassa polttopulloja ja vaarallisia aineita.

Hongkongissa poliisi on edennyt yliopistokampukselle, jonne demokratiamielenosoittajat linnoittautuivat aiemmin tässä kuussa.



Kampukselle linnoittautui alun alkaen useita satoja mielenosoittajia, joita kuitenkin alkoi paeta paikalta monenlaisia reittejä pitkin.



Toimittajille puhunut, kasvonsa peittänyt mies kertoi myöhään keskiviikkona, että kampuksella on vielä parikymmentä mielenosoittajaa. Torstaiaamuna poliisien ja palomiesten edetessä yliopistolla heistä ei näkynyt enää merkkejä.



Poliisin aikomuksena on poistaa kampukselta muun muassa polttopulloja ja vaarallisia aineita sekä kerätä todisteita.