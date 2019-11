Ulkomaat

WHO: Yli 5 000 kuollut tuhkarokkoon Kongossa

WHO: Yli 5 000 kuollut tuhkarokkoon Kongossa 27.11. 20:01

Yli 5 000 ihmistä on kuollut tänä vuonna tuhkarokkoon Kongon demokraattisessa tasavallassa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO.

Kaikkiaan tuhkarokkoon on sairastunut maassa yli 250 000 ihmistä.



WHO:n mukaan kyseessä on maailman laajin tuhkarokkoesiintymä. Tuhkarokkoon kuolleiden määrä on Kongossa jo yli kaksinkertainen verrattuna maan ebolaepidemian aiheuttamiin kuolonuhreihin.