Ulkomaat

Albanian maanjäristyksen uhriluku nousee – lähes 30 kuollut

30 Maanjäristyksessä on kuollut lähes 30 ja satoja loukkaantunut.Pelastushenkilöstö etsi eloonjääneitä yötä myöten koirien ja muualta Euroopasta saapuneiden yli 200 asiantuntijan kanssa.Aikaisin tiistaiaamuna iskenyt järistys oli voimakkuudeltaan 6,4.Oikeusministeriön mukaan kuolonuhreja on 28. Ainakin 45 ihmistä on saatu pelastettua.Albanian hallinto julisti hätätilan alueilla, joihin maanjäristys iski pahimmin. Suurimmat vauriot ovat Durresin rannikkokaupungissa ja pääkaupunki Tiranan luoteispuolella sijaitsevassa Thumanessa.