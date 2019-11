Albanian rajun maanjäristyksen uhrimäärä kasvaa: ainakin 20 kuollut, monet heistä matkailukaupungissa Adrianmeren rannikolla

Ulkomaat

Albanian rajun maanjäristyksen uhrimäärä kasvaa: ainakin 20 kuollut, monet heistä matkailukaupungissa Adrianme





Lähimaista pelastajia apuun













Useita jälkijäristyksiä





Albanian maanjäristyksen uhrimäärä on kasvanut, kun pelastustyöntekijät ovat tarkastaneet sortuneita rakennuksia. Ainakin 20 ihmistä on kuollut ja satoja loukkaantunut järistyksessä, joka oli voimakkuudeltaan 6,4.Suuri osa kuolonuhreista on matkailukohteena tunnetussa Durresin kaupungissa Adrianmeren rannikolla sekä Thumanessa, joka sijaitsee pääkaupunki Tiranan pohjoispuolella, kertoo Albanian puolustusministeriö.Suomen ulkoministeriön (UM) tietoon ei ole tullut, että joukossa olisi suomalaisuhreja, UM:n viestintäpäivystys kertoi kello 19:n jälkeen STT:lle.Albania tunnetaan kaoottisesta kaupunkisuunnittelustaan, mikä pätee erityisesti rannikon suosittuihin matkakohteisiin, joissa laiton rakentaminen rehottaa.Järistyksen keskus oli Adrianmerellä noin 34 kilometriä Tiranasta luoteeseen, kertoi Euroopan ja Välimeren alueen seismologinen keskus.Apuun on hälytetty pelastajaryhmiä Italiasta, Kreikasta ja Romaniasta, kertoi Euroopan komissio Twitterissä.Maanjäristys aiheutti laajaa paniikkia niin pääkaupunki Tiranassa kuin muissakin kaupungeissa. Viranomaisten mukaan järistys oli Albanian pahin 20–30 vuoteen. Järistys oli Durresin alueen voimakkain sitten vuoden 1926, kertoi albanialainen seismologi Rrapo Ormeni paikalliselle televisiokanavalle.Järistys iski hieman ennen aamuneljää paikallista aikaa.Maan terveysministeriön mukaan yli 600 ihmistä on loukkaantunut ja viety sairaalahoitoon maanjäristyksen aiheuttamien tuhojen vuoksi.Durresissa sortui puolustusministeriön mukaan kolmikerroksinen hotelli ja muita rakennuksia järistyksen voimasta. Raunioiden seasta on löytynyt ainakin neljä kuolonuhria. Yksi kuolleista on nuori tyttö.Pääkaupungin pohjoispuolella Thumanessa on löytynyt raunioiden joukosta kolme kuollutta ihmistä. Kurbinin kaupungissa viisissäkymmenissä oleva mies kuoli hypättyään paniikissa rakennuksesta.Lisäksi yksi ihminen kuoli auto-onnettomuudessa sen jälkeen, kun maanjäristys oli repinyt auki osan tiestä.Paikallisten medioiden ja sosiaalisen median mukaan maanjäristys tuntui ympäri Balkania. Järinä huomattiin jopa serbialaisessa Novi Sadin kaupungissa, joka on melkein 700 kilometrin päässä järistyksen keskuksesta.Maanjäristystä seurasi seismologisen keskuksen mukaan useita jälkijäristyksiä. Yksi järistyksistä oli voimakkuudeltaan 5,3.Samalla alueella Albaniassa oli syyskuussa maanjäristys, joka oli voimakkuudeltaan 5,6. Tuolloin viranomaiset kuvailivat järistystä voimakkaimmaksi järistykseksi vuosikymmeniin.Maanjäristykset ovat yleisiä Balkanin alueella.