Ulkomaat

Tanska vei kansalaisuuden kahdelta jihadistilta uuden lain nojalla 26.11. 16:49

Tanska on vienyt kansalaisuuden kahdelta tanskalaisjihadistilta, jotka liittyivät äärijärjestö Isisiin Syyriassa, Tanskan hallitus kertoo.

Kansalaisuuden vieminen tuli mahdolliseksi lokakuussa voimaan tulleella lailla, joka koskee vierastaistelijoita, joilla on kaksoiskansalaisuus. Lain myötä Tanskan hallitus voi viedä vierastaistelijan kansalaisuuden tämän ollessa ulkomailla jopa ilman oikeuden päätöstä, mikä vaadittiin aiemmin.



Maahanmuuttoministeriö ei kertonut tarkempia tietoja kansalaisuutensa menettäneistä. Tanskalaismedian mukaan toinen heistä on 25-vuotias mies, jolla on ollut sekä Tanskan että Turkin kansalaisuus. Toinen on nuori nainen, josta ei ole lisätietoja.