Ulkomaat

Video: Sveitsin jäätiköt sulavat vauhdilla – kuvakollaasi näyttää muutoksen vakavuuden

Katso ylläolevalta videolta Reutersin valokuvaajan Denis Balibousen kuvakollaasi, joka näyttää jäätiköiden tilanteen muutoksen.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Jäätiköt katoavat vaarallista vauhtia









Uhka on maailmanlaajuinen