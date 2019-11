Ulkomaat

Samoalla jo 25 on kuollut tuhkarokkoon – uhrit yhtä lukuun ottamatta lapsia

Samoan saarivaltiossa Tyynellämerellä jo 25 ihmistä on kuollut syksyllä puhjenneen tuhkarokkoepidemian seurauksena, valtion viralliset tilastot osoittivat maanantaina. Menehtyneistä kaikki paitsi yksi ovat olleet lapsia.Hallinnon mukaan maassa on ollut lähes 2 200 tuhkarokkotapausta. Yli puolet tapauksista on havaittu alle neljävuotiailla lapsilla.Samoan koulut ja päiväkodit ovat olleet suljettuna ja lapsia on kielletty osallistumasta julkisiin kokoontumisiin.Samoalla on noin 200 000 asukasta.Myös Tongalla ja Fidzillä on ollut tuhkarokkoa, mutta tauti on iskenyt pahiten juuri Samoaan. Syynä tähän on alhainen rokotuskattavuus, jonka on arvioitu Samoalla olevan 28–40 prosentin luokkaa.Maan rokotusohjelma keskeytettiin väliaikaisesti viime vuonna, kun kaksi vauvaa kuoli pian sen jälkeen, kun heille oli annettu tuhkarokkorokotus.Selvitykset osoittivat, että hoitajat olivat antaneet lapsille vahingossa väärää lääkettä. Tapaukset kuitenkin johtivat saarella epäuskoisuuteen, joka vaikeutti rokotuspyrkimyksiä.Viranomaiset julistivat hätätilan viime viikollaViranomaiset julistivat CNN:n mukaan saarivaltioon hätätilan toissaviikolla. Unicefin mukaan Samoan terveysministeriö kertoi tuhkarokon puhkeamisesta lokakuun puolivälissä.Maan hallinto myös muutti rokotusohjelman pakolliseksi aiemmin tässä kuussa. Etusijalla rokotusohjelmassa ovat lapset ja raskaana olevat naiset.Viranomaisten mukaan rokotusohjelma on tuottanut tulosta. Edellisten viiden päivän aikana yli 17 000 ihmistä on rokotettu tautia vastaan.YK:n lastenjärjestö Unicef on lähettänyt maahan yli 110 000 annosta tuhkarokkorokotetta. Rokotteiden lisäksi Samoalle on lähetetty Australiasta ja Uudesta Seelannista lääkintäryhmiä auttamaan niiden antamisessa.Ihmisille koituvan vaaran lisäksi tuhkarokkoepidemian on pelätty vaikuttavan valtion talouteen. Samoan turismiviranomainen (STA) on ilmaissut huolensa siitä, että epidemia voisi saada turistit karttamaan saarta. Tällä olisi vahingollinen vaikutus saaren talouteen.STA:n johtaja Faamatuainu Lenata'i kertoi, että matkailu on saaren talouden tukipilari ja moni perhe on siitä riippuvainen. Hän myös painotti, että suosittu trooppinen matkakohde on edelleen avoin kaikille matkaajille, jotka ovat saaneet rokotuksen tuhkarokkoa vastaan.