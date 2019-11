Ulkomaat

Irakin puolustusministeri uhkaa ruotsalaismediaa oikeustoimilla

Irakin puolustusministeri Najah al-Shammari uhkaa ruotsalaismediaa oikeustoimilla sen uutisoitua muun muassa hänen kaksoiskansalaisuudestaan.

Al-Shammari ilmoittaa kääntyneensä ruotsalaisen asianajajan puoleen selvittääkseen mahdollisuuksia haastaa ruotsalaista ja arabiankielistä mediaa oikeuteen vääristä tiedoista.



Al-Shammarin aikeista on kerrottu Irakin puolustusministeriön Facebook-sivulla. Sivulta ei kuitenkaan käy ilmi, millaisia vääriä tietoja juristi ryhtyy tutkailemaan.



Ruotsalaismedian tietojen mukaan al-Shammari on edelleen Ruotsin kansalainen, vaikka Irakissa ministereillä ei saisi olla kaksoiskansalaisuutta.



Muun muassa Expressen-lehti uutisoi myös, että al-Shammaria epäillään Ruotsissa tukipetoksesta, koska hän on vaimonsa kanssa nostanut Ruotsissa lapsilisiä ja asumistukea, vaikka pariskunta on lehden mukaan asunut vuosia ulkomailla.