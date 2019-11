Hongkongissa äänestetään aluevaaleissa – pelko äänestyksen keskeyttämisestä saattoi saada kansan liikkeelle varhain

Ulkomaat

Hongkongissa äänestetään tänään aluevaaleissa, joissa valitaan edustajat 18 aluevaltuustoon.Demokratialiike on kehottanut asukkaita malttiin vaalien alla. Se toivoo, ettei vaaleja häiritä protesteilla. Liikkeessä toivotaan myös, että vaalien tulos antaisi selkeän demokratiamyönteisen viestin Pekingin tukemalle Hongkongin hallinnolle.Äänestyspäivä käynnistyi Hongkongissa vilkkaana, ja äänestyspaikoille kertyi pitkiä jonoja. BBC:n mukaan viranomaiset arvioivat äänestysinnon olleen aamulla jopa kolme kertaa suurempaa kuin viime aluevaaleissa.Aluevaalit eivät yleensä ole herättäneet suuria intohimoja, mutta tällä kertaa niihin on rekisteröitynyt satojatuhansia uusia äänestäjiä. Analyytikot uskovat, että entistä suurempi joukko demokratialiikkeen suosimia ehdokkaita pääsee vaaleissa läpi, mutta enemmistön ennakoidaan säilyvän silti Peking-mielisten hallussa.Viranomaiset ovat uhanneet keskeyttää äänestämisen, jos äänestyspäivänä puhkeaa uusia protesteja. Asiantuntijoiden mukaan juuri pelko äänestyksen keskeyttämisestä on saattanut saada kansan varhain liikkeelle.Massamielenosoitukset ja väkivaltaisiksi muuttuneet yhteenotot ovat riivanneet Hongkongia kuukausien ajan. Aivan vaalien alla mielenosoitukset ovat kuitenkin laantuneet demokratialiikkeen johtohahmojen toiveesta.Poliisit partioivat joillakin äänestyspaikoilla, mutta väkivaltaisuuksista tai levottomuuksista ei ainakaan vaalipäivän ensimmäisinä tunteina raportoitu.