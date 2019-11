Ulkomaat

Italian rannikkovartiosto pelasti Välimerestä yli 140 siirtolaista

Italian rannikkovartiosto pelasti lauantaina 143 veden varaan joutunutta siirtolaista Lampedusan saaren edustalta. Pelastetut ovat kertoneet, että parikymmentä siirtolaista on kateissa. Kadonneiden etsintöjä on jatkettu.Rannikkovartiosto kertoo lausunnossaan, että siirtolaiset olivat pudonneet mereen kymmenmetrisestä aluksesta. Heidät on viety Lampedusan saarelle.Samaan aikaan Italia, Saksa, Ranska ja Malta ovat pyytäneet EU:n komissiolta, että se panisi Ocean Viking -aluksen osalta toimeen järjestelyn, jolla alukselle pelastetut 213 siirtolaista sijoitettaisiin EU-maihin.Kyseiset maat sopivat syyskuussa väliaikaisesta järjestelystä, jossa Välimeren yli Italiaan ja Maltalle saapuvat siirtolaiset jaetaan eri EU-maihin. Vain kourallinen EU-maita on lämmennyt järjestelylle.Ocean Viking on pelastanut viime päivinä yhteensä 215 siirtolaista kolmessa eri operaatiossa.