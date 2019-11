Ulkomaat

Kymmeniä kuollut itäisen Afrikan myrskyissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nelisenkymmentä ihmistä on kuollut rankkojen sateiden aiheuttamissa onnettomuuksissa Keniassa ja Tansaniassa.Keniassa ainakin 29 ihmistä kuoli, kun mutavyöryt veivät heidän asumuksensa mukanaan.Tansaniassa kymmenen hukkui, kun tulviva joki imaisi heidät matkaansa. Tansanian punaisen ristin mukaan on mahdollista, että uhreja on enemmänkin.Rankkasateet ja tulvat ovat koetelleet itäistä Afrikkaa laajemminkin. Somaliassa kymmenettuhannet ovat joutuneet jättämään kotinsa sateiden ja tulvien vuoksi. Etelä-Sudanissa tulvavedet ovat peittäneet alleen kokonaisia kaupunkeja.Itä-Afrikka kärsii säännöllisesti tulvista, jotka johtuvat Intian valtameren dipoli-ilmiöstä. Tänä vuonna tulvat ovat olleet poikkeuksellisen rajuja.Myös mantereen toisella laidalla Kongon demokraattisessa tasavallassa kymmeniä ihmisiä on kuollut Kongojoen ja sen sivujokien tulvittua yli äyräittensä.