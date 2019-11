Ulkomaat

Ranskassa protestoitiin lähisuhdeväkivaltaa ja naisten tappamista vastaan

Uutistoimisto AFP:n mukaan kuluvan vuoden aikana jo 116 ranskalaisnaista on tapettu aviomiehen, puolison tai ex-kumppanin toimesta.Viime vuonna Ranskassa surmattiin 121 naista, eli yksi nainen keskimäärin joka kolmas päivä. Lähisuhdeväkivallan uhreja Ranskassa on vuosittain noin 220 000.Marssin järjestäjien mukaan kaduilla oli noin satatuhatta ihmistä, mutta uutismedian arvioissa väkimääräksi arvioitiin alle puolet tästä.Pariisin lisäksi vastaavia marsseja järjestettiin kymmenillä muilla paikkakunnilla ympäri Ranskaa.Ranskan viranomaisten on määrä julkistaa maanantaina kymmeniä uusia toimia väkivallan vähentämiseksi. Rahaa työhön on varattu runsaat 360 miljoonaa euroa.