BBC: Malesian viimeinen sumatransarvikuono kuoli









Malesian viranomaisten mukaan viimeinen yksilö, Iman-niminen naaras, kuoli syöpään 25-vuotiaana.Malesian viimeinen sumatransarvikuonouros kuoli jo toukokuussa.Sumatransarvikuonoja oli aikoinaan runsaasti eri puolilla Aasiaa, mutta nykyisin jäljellä on enää vajaat sata yksilöä. Lajia on verottanut etenkin salametsästys ja viime aikoina sille sopivan luonnon tuhoaminen.Sumatransarvikuono on sarvikuonoista pienin. Se on sarvikuonoista lähintä sukua jääkaudella eläneelle villasarvikuonolle.Kaikkiaan sarvikuonolajeja on jäljellä viisi. Niistä neljä on uhanalaisia.