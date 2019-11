Venäjän poliisi takavarikoi kaksi tonnia alfa-pvp-huumetta Pietarin lähellä – yhdistetty häiritsevään murhaan Yhdysvalloissa

Ulkomaat

Venäjän poliisi takavarikoi kaksi tonnia alfa-pvp-huumetta Pietarin lähellä – yhdistetty häiritsevään murhaan

Sisäministeriön edustajan mukaan takavarikko tehtiin ratsiassa huumelaboratorioon, joka sijaitsee Tosnossa noin 65 kilometrin päässä Pietarista. Laboratoriosta löytyi myös noin 5,8 tonnia huumeen raaka-ainetta.Sisäministeriön edustaja kertoi saaliin arvoksi noin sata miljoonaa euroa. Kolme ihmistä on pidätetty.Alfa-pvp on synteettinen stimulantti, joka voi aiheuttaa vakavia hallusinaatioita. Edullisen huumeen suosio on kasvanut viime vuosina erityisesti anonyymien verkkojen myynnin kautta.Huumeessa on kylpysuolojen kaltaista kemikaalia. Hallusinaatioiden lisäksi huume voi aiheuttaa verenpaineen nousua ja rytmihäiriöitä.Kolme vuotta sitten aine nousi otsikoihin Yhdysvalloissa, kun poliisi pidätti opiskelijan, joka oli tehnyt murhan ja purrut uhriaan kasvoihin ollessaan alfa-pvp:n vaikutuksen alaisena.