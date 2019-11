Ulkomaat

Strasbourgin joulutori aukesi tiukoin turvatoimin

Ranskassa Strasbourgin kuuluisat joulumarkkinat avattiin perjantaina.

Niin myyjät kuin vierailijat vannoivat, ettei viime joulukuussa tapahtuneen terrori-iskun muisto saa heitä pelkäämään. Ääri-islamistin isku tappoi yhteensä viisi ihmistä.



Tänä vuonna markkinoita turvaavat sadat turvallisuusjoukkojen jäsenet, osa virkapuvussa ja osa siviiliasussa. Lisäksi kaupungin keskustassa on tarkistuspisteitä.



Noin 300 kojussa myydään joulutuotteiden lisäksi paikallisia tuotteita ja matkamuistoja. Markkinoilla on pitkä historia: tänä vuonna on 450:s kerta, kun markkinat järjestetään. Lisäksi niillä on valtava taloudellinen merkitys niin Strasbourgille kuin muillekin alueen paikkakunnille. Strasbourgin markkinoille odotellaankin kahta miljoonaa kävijää.