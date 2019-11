Ulkomaat

39 kuoli rekan kylmä­konttiin – 23-vuotias pidätettiin moottori­tiellä

Britanniassa Essexin rekkatragediassa on pidätetty 23-vuotias mies, uutisoi brittiläinen Mirror sekä usea muu media.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi pidätti epäillyn moottoritiellä Lontoosta länteen varhain perjantaiaamuna.Pohjoisirlantilaista miestä epäillään osallisuudesta ihmiskauppaan sekä laittoman maahanmuuton avustamisesta.Rekan kylmäkuljetuskontista löytyi 23. lokakuuta yhteensä 39 ihmisen ruumiit. Löytö tehtiin Essexissä, jonne rekka oli tullut lautalla Belgiasta. Uhrien kotimaaksi paljastui Vietnam.Vietnamin poliisi on ottanut kiinni useita ihmisiä ihmissalakuljetustapauksen tutkimusten yhteydessä.Britanniassa on syytteessä rekkaa kuljettanut 25-vuotias mies, joka on hänkin Pohjois-Irlannista. Mirrorin mukaan poliisi etsii lisäksi kolmea muuta pohjoisirlantilaista epäiltyä.