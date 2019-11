Ulkomaat

Sää viilenee hieman maan etelä- ja keskiosassa

22.11. 3:53

Merelle on annettu kovan tuulen varoitus.

Sää viilenee tänään hieman maan etelä- ja keskiosassa, kertoo Ilmatieteen laitos.



Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa lämpötila liikkuu päivällä kahden pakkasasteen ja yhden lämpöasteen välillä. Lounaissaaristossa on hieman lauhempaa.



Lapissa puolestaan lämpötila vaihtelee kahdesta lämpöasteesta kahteen pakkasasteeseen. Pohjois-Lapissa on kylmempää, kahdesta kymmeneen pakkasastetta.



Merelle on annettu kovan tuulen varoitus Pohjois-Itämeren itä- ja länsiosaan.