Kansanäänestys voi tuoda eksoottisen uuden valtion maailmankartalle





Papua-Uuteen-Guineaan kuuluvassa Bougainvillessä alkaa lauantaina pari viikkoa kestävä kansanäänestys, jossa noin 200 000 rekisteröitynyttä äänestäjää voi kertoa, haluavatko he alueelleen enemmän itsehallintoa vai täyden itsenäisyyden. Tuloksia äänestyksestä odotetaan joulukuun puolivälissä.Bougainville on Salomonin saariston suurin saari muttei kuitenkaan kuulu Salomonsaarten valtioon. Bougainville pyrki turhaan itsenäistymään jo 1970-luvulla Papua-Uuden-Guinen itsenäistymisen yhteydessä.Alueella käytiin 1990-luvulla veristä sisällissotaa, jossa arvioidaan saaneen surmansa jopa 20 000 ihmistä. Osapuolia olivat pääasiassa Papua-Uuden-Guinean poliisin ja asevoimien sekä Bougainvillen itsenäisyystaistelijoiden joukot. Välillä Bougainvillen asukkaat taistelivat myös keskenään.Suunnitelma kansanäänestyksen järjestämisestä sisältyi sisällissodan päättäneeseen rauhansopimukseen. Varsinaisia luotettavia mielipidetiedusteluja äänestystuloksen ennakoimiseen ei ole, mutta itsenäistymisen kannattajien on arvioitu saavan enemmistön äänistä.Papua-Uuden-Guinean parlamentin pitäisi siinä tapauksessa vahvistaa tulos, mikä ei ole varmaa, koska maan johdossa pelätään Bougainvillen esimerkin lietsovan muiden alueiden irrottautumishaluja.Äänestystuloksen sivuuttaminen voisi kuitenkin johtaa väkivallan palaamiseen. Lisäksi kansainvälinen paine itsenäistymisen hyväksymiseksi voi osoittautua kovaksi: Bougainvillea on jo verrattu paljon huomiota saaneen Itä-Timorin itsenäistymiseen Indonesiasta kansanäänestyksen jälkeen vuonna 2002.