Suora lähetys kello 16: Virkarikostutkinta jatkuu – todistajina Trumpin entinen Venäjä-asiantuntija ja toisen kohupuhelun kuullut diplomaatti

Ulkomaat

Suora lähetys kello 16: Virkarikostutkinta jatkuu – todistajina Trumpin entinen Venäjä-asiantuntija ja toisen

Kello 16 Suomen aikaa käynnistyvää kuulemista voi seurata suorana lähetyksenä yllä olevasta videoikkunasta.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy