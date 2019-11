Ulkomaat

Sydney verhoutui sankkaan savusumuun jo toistamiseen tällä viikolla

21.11. 5:10

Maastopaloista leviävä savusumu on heikentänyt Australian suurimman kaupungin Sydneyn ilmanlaatua huomattavasti jo toista kertaa tällä viikolla.

Ilmanlaatu putosi vaarallisen huonolle tasolle torstaina, kun edellisen kerran vastaavasta kärsittiin toissa päivänä.



Australian itärannikolla riehuvissa maastopaloissa on kuollut kuusi ihmistä ja yli 500 kotia on tuhoutunut. Uuden Etelä-Walesin ja Quuenslandin osavaltioiden alueella roihuaa yli 110 paloa, ja Etelä-Australiassa paloja on nelisenkymmentä.