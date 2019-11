Ulkomaat

Kreikka sulkee kolme pahiten ylikansoitettua pakolaisleiriään

Kreikka sulkee kolme pahiten ylikansoitettua pakolaisleiriään

20.11. 12:55

Kreikka Olot saariston leireillä ovat erittäin vaikeat.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kreikan hallitus aikoo sulkea kolme ja korvata kolme pahiten ylikansoitettua pakolaisleiriään. Suljettavat leirit sijaitsevat Lesboksen, Samoksen ja Khioksen saarilla.



Niiden tilalle on määrä rakentaa suljetut leirit, joihin mahtuu ainakin 5 000 ihmistä.



Olot Kreikan saariston leireillä ovat olleet erittäin vaikeat. Esimerkiksi Lesboksen Morian leirillä on ollut 13 000 pakolaista, vaikka se on tarkoitettu enintään 3 000 ihmiselle.