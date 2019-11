Ulkomaat

Israelin ilmaiskut Syyriaan surmasivat ulkomaisia taistelijoita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Israelin ilmaiskut Syyriassa ovat keskiviikon vastaisena yönä surmanneet yksitoista ihmistä, raportoi Syyrian sotaa seuraava kansalaisjärjestö Syrian Observatory for Human Rights. Kuolleiden joukossa on järjestön mukaan seitsemän iranilaista taistelijaa tai Iranin tukemien joukkojen jäsentä.Syyria ilmoitti aiemmin ampuneensa alas Israelin ampumia ohjuksia pääkaupunki Damaskoksen yllä, kertoo Syyrian valtiollinen uutistoimisto Sana.Uutistoimisto siteerasi syyrialaista sotilaslähdettä, jonka mukaan Israelin sotilaslentokoneet suuntasivat Damaskokseen lukuisia ohjuksia. Syyrian ilmatorjunta tuhosi niistä valtaosan ennen kuin ne saavuttivat kohteensa, lähde kertoi.Israelin armeija on vahvistanut iskeneensä sotilaskohteisiin Syyriassa.Vuonna 2011 alkaneen sodan aikana Israel on iskenyt Syyriaan satoja kertoja. Israelin mukaan iskut on suunnattu Iranin ja Hizbollah-järjestön kohteita vastaan.Israel pysäytti tiistaina neljä Syyriasta ammuttua rakettia. Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan raketit ammuttiin alueilta, joita pitävät hallussaan Syyrian hallitusta tukevat ryhmittymät.